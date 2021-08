S10: Rainbacher setzen auf Hilfe des Bundeskanzlers

Rainbachs Bürgermeister Günter Lorenz konnte sich nun sogar mit seinem Parteifreund Bundeskanzler Sebastian Kurz austauschen. Im persönlichen Gespräch wies Lorenz auf die prekäre Verkehrslage in den Ortsdurchfahrten von Rainbach hin. "Der Bundeskanzler stellte klar, dass er voll hinter der Rainbacher Bevölkerung steht, und sicherte mir seine Unterstützung zu", fasst Lorenz das Gesprächsergebnis zusammen.

Diese Unterstützung sei umso dringlicher, als es auch mit der für Ende Juli vom Bundesministerium für Klimaschutz in Aussicht gestellten Fertigstellung des UVP-Bescheids nichts geworden sei. Dies zeige laut Lorenz einmal mehr, wie fern die Anliegen der Menschen in Rainbach manchen Entscheidungsträgern in Wien seien.