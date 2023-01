Runderneuerter Basar

Die Pfadfindergruppe Rohrbach-Berg veranstaltet nach Covid-19-Pause heuer wieder ihren beliebten Kinderwarenbasar. In der Zeit vom 16. bis 18. Februar können Spielsachen, Dreiräder, Kindermode, Schuhe oder Autositze günstig erworben werden. Der Basar findet heuer erstmals in der Stockschützenhalle in Rohrbach-Berg statt und nicht wie gewohnt im Pfarrhof. Auch die Warenannahme erfolgt dieses Mal innovativer: nämlich durch einen eigens kreierten Webserver, wo die Waren zu Hause schon eingetragen werden können, unter dem Link kinderwarenbasar.pfadis.at. Eine Anleitung zur Wareneingabe steht dort ebenfalls bereit.

