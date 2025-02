Ruhm und Ehre für Pergs Ski-Meister

Ein kräftiges Lebenszeichen des Skisports gab es am vergangenen Freitag bei der traditionellen Perger Stadtmeisterschaft. Die Naturfreunde Perg hatten dazu auf den Schorschi-Lifthang in St. Georgen am Walde eingeladen, wo sich bei besten Bedingungen insgesamt 65 Kinder und Erwachsene spannende Rennen lieferten.

In der Damenklasse holte sich Karin Barani den Stadtmeistertitel und bewies mit einer starken Laufzeit von 24,17 Sekunden ihr skifahrerisches Können. Bei den Herren setzte sich Daniel Steinbauer mit einer Zeit von 21,61 Sekunden durch und sicherte in einem hart umkämpften Wettbewerb den Sieg vor Florian Mayr und Patrick Mayr.

Neben Ruhm und Ehre durften sich die Sieger auch über jeweils einen Siegerscheck in Höhe von 100 Euro, zur Verfügung gestellt vom Allianz Kunden Center Christian Leitner sowie der Allianz Agentur Wimmer-Dirnberger freuen.

