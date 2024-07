Rückschlag für Brückenbauer in Mauthausen: "Baubeginn in weiter Ferne!"

Dass der bis zuletzt kommunizierte Baubeginn der neuen Donaubrücke bei Mauthausen noch in diesem Jahr erfolgen könnte, war in den vergangenen Monaten ohnehin immer unwahrscheinlicher geworden. Nun ist diese Zielsetzung tatsächlich gefallen. Wie die Landeshauptleute Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) sowie die Verkehrs-Landesräte Günther Steinkellner (OÖ) und Udo Landbauer (NÖ) – beide FPÖ – am Mittwochabend in einer Aussendung mitteilten, verzögert sich der Baustart erheblich. Er sei sogar "in weite Ferne gerückt".

Grund ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG). Dieses hat mehrere Beschwerden von Grundeigentümern und Bürgerinitiativen aus beiden Bundesländern geprüft. Dabei hob es einen für den weiteren Zeitplan entscheidenden Abschnitt des heuer im Februar fertiggestellten UVP-Bescheid auf: Dieser sah nämlich vor, dass eine gerichtliche Behandlung der Einsprüche keine aufschiebende Wirkung auf die weitere Vorbereitung des noch für heuer angestrebten Baubeginns haben sollte.

60 Jahre alte Bestandsbrücke

Aufgrund des schlechten Zustands der bestehenden Brücke – sie wurde in den 1960er Jahren errichtet - wäre es laut den Brückenplanern enorm wichtig gewesen, die Bauvorbereitungen parallel zum Verfahren voranzutreiben. Mit der Entscheidung des BVwG liegen diese Vorbereitungsarbeiten nun auf Eis, bedauerte Landeshauptmann Thomas Stelzer: "Die heutige Nachricht ist eine schlechte für den Wirtschaftsstandort und geht letztlich zu Lasten der Bevölkerung."

Derzeit werden an der bestehenden Brücke alle notwendigen Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen fortgeführt, um eine langfristige Totalsperre der in die Jahre gekommenen Brücke zu vermeiden. So gilt etwa seit März 2023 eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, um das Tragwerk zu schonen. Auch das Prüfintervall wurde erheblich verkürzt, um den Zustand der Brücke regelmäßig und umfassend überwachen zu können.

Über all diesen Bemühungen schwebt das Damoklesschwert des Auslaufens der Benutzungsgenehmigung für die alte Brücke. Diese läuft nämlich Ende 2026 ab. Eine Totalsperre ab 2027 ohne Verkehrsfreigabe der neuen Brücke wird mit dem jetzigen BVwG-Spruch also wahrscheinlicher. "Die Erkenntnis, dass die tägliche Mehrbelastung von 350.000 bis 400.000 Umleitungskilometern in der Region in der Zeit der Sperre vom Bundesverwaltungsgericht als nicht gravierend eingestuft wurde, wiegt am heutigen Tag schwer", teilte Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner mit.

Tatsächlich wäre eine mehrmonatige oder sogar dauerhafte Totalsperre ohne Ersatz die größtmögliche Blamage für die Landesregierungen in St. Pölten und Linz, die es in den vergangenen 20 Jahren verabsäumt haben, eine in der Region von allen akzeptierte Brückenlösung auszuarbeiten.

