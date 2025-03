Rückblick im Gedenkjahr

2025 jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges, zum 70. Mal der Staatsvertrag und zum 30. Mal der EU-Beitritt. Der Kulturverein Grenzgänger Kollerschlag und der Bezirksheimatverein Rohrbach haben sich zusammengetan und zu lokalen und regionalen Ereignissen in diesem Zusammenhang eine Präsentation erstellt. Die Bilder dazu liefert Topothekar Ignaz Märzinger, Konsulent Franz Saxinger erläutert die historischen Hintergründe. Wie etwa zu dem Bild zweier Granatsplitter: Am Dienstag, 1. Mai 1945, begann der Einmarsch der US-Truppen ins Mühlviertel. Am Vortag hatten sie nach hartem Kampf und beiderseits hohen Verlusten das letzte bayerische Bollwerk Wegscheid eingenommen. Dabei schossen sie auch bereits nach Kollerschlag herüber. Zwei Granatsplitter werden heute im Bürgergardeheim Kollerschlag aufbewahrt. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 13. März, um 14.30 Uhr im Landgasthof Grenzlos in Kollerschlag statt. Der Eintritt ist frei.

