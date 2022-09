Rudi Anschober liest im Stefansplatzerl

Aus seinem Buch "Pandemia" liest Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr im "Stefansplatzerl" in St. Stefan am Walde.

Am Beispiel von fünf Personen – einer Intensivmedizinerin, einer Forschungskoordinatorin, einer Long-Covid-Patientin, einer alleinerziehenden Buchhändlerin und eines Ministers (er selbst) – schildert Anschober die Herausforderungen durch die Pandemie. Eintritt 12 Euro; für Schüler, Studenten und Lehrlinge ist der Besuch der Lesung gratis. Eine Reservierung ist erforderlich unter kiste.stefansplatzerl@gmail.com.