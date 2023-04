Rudern, laufen und jede Menge Löwen-Spaß

Entlang der Ruder- und Regattastrecke wird am Samstag, 29. April, ordentlich was los sein. Der Lions Club Ottensheim-Pesenbachthal lädt zu einem bunten Nachmittag für die ganze Familie. Am Programm stehen sportliche Angebote für Groß und Klein, Kinderprogramm, Musik, Bars, Snacks und gute Laune. Der Eintritt beträgt 15 Euro (Kinder bis 14 Jahre sind frei). Der Erlös wird, wie bei den Lions üblich, bedürftigen Menschen in der Region zur Verfügung gestellt.

Entlang der vom Verkehr abgesperrten Regattastrecke in Ottensheim können die Teilnehmer laufen, walken und skaten. Die fünf Kilometer lange Strecke ist für Hobbysportler wie Profis geeignet. Zusätzlich können Interessierte in Kooperation der ansässigen Ruder- und Kajakvereine den Wassersport ausprobieren. Die Jüngsten vergnügen sich in der Hüpfburg und beim Kinderschminken. Für den Abend hat sich Sixi Füreder mit ihrer Blues Band angekündigt. Musik zum Tanzen gibt es aber den ganzen Nachmittag über.

Der Familiennachmittag beginnt am 29. April um 13 Uhr. Die sportlichen Stationen werden von 13 bis 18 Uhr angeboten.

Lions Club hilft rasch

Die Not drückt überall. Man muss heute nicht weit schauen – auch in der eigenen Gemeinde lässt sie eine Familie oder bedürftige Menschen nicht ruhig schlafen. Der Lions Club Ottensheim-Pesenbachthal hilft. Er unterstützt bedürftige Familien und Menschen persönlich, rasch und unbürokratisch. Wer beim Familiennachmittag die Spendenboxen eifrig nutzt, kann sicher sein, dass die Spende ankommt.

