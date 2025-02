Rottweiler-Biss in Kirchberg: Verwaltungsverfahren eingeleitet

Nach rund drei Wochen liegt nun das Gutachten der Verhaltenstierärzte über den Rottweiler vor, sagt Adelheid Gabriel von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach. Auf Basis dessen führt die Behörde nun ein Verwaltungsverfahren.

Über nähere Inhalte des Gutachtens oder Verfahren kann Gabriel keine Angaben machen, "das fällt unter das Amtsgeheimnis". Man sei aber nach der langen Wartezeit auf das Gutachten froh, dass man nun in dem Fall weitermachen könne.

Weitere Entscheidungen erst nach Verfahrensabschluss

Das Verwaltungsverfahren wird nun einige Zeit in Anspruch nehmen, wie es von der Behörde heißt. Erst wenn es abgeschlossen ist, können weitere Entscheidungen gefällt werden, etwa wo der Hund in Zukunft untergebracht wird. Aktuell befindet er sich in einem Tierheim, es hat sich aber schon vor längere Zeit ein Interessent gemeldet. Dieser müsse sich aber nun auch bis zum Ende des Verfahrens gedulden, sagt Gabriel.

Neben dem Verfahren der Bezirkshauptmannschaft muss sich der Hundebesitzer am 5. März auch vor dem Linzer Landesgericht verantworten. Er ist wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt, sagt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz.

