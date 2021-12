Rotkreuz-Sponsoren spendieren Gastroabende für Perger Helfer

Die mehr als 600 Tage Pandemie brachten viele Menschen an den Rand ihrer körperlichen und seelischen Leistungsgrenze. Und wie es aussieht, wird uns die größte Gesundheitskrise der vergangenen Jahrzehnte nicht so schnell loslassen. Auch die knapp 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes stehen nach wie vor ihren Mann und ihre Frau. Kurzfristige Ausnahmesituationen wurden in den vergangenen beiden Jahren zur Routine. Es gab und gibt viele Einschränkungen, neue Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen.

Das würdigt die Bezirksleitung mit einer Gutscheinaktion, die bei sechzehn Gastronomiebetrieben im gesamten Bezirk Perg einlösbar ist. "Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Außergewöhnliches und gehen oft weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus", honoriert Bezirksstellenleiter Werner Kreisl die Leistungen der aktiven Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Bezirk Perg. "Da es uns auch in diesem Jahr nicht möglich ist, gemeinsame Weihnachtsfeiern abzuhalten, möchten wir uns mit diesem Gutschein für eine persönliche Weihnachtsfeier für den Einsatz, die Loyalität und das Engagement eines jeden Einzelnen bedanken."

Die Umsetzung dieser Weihnachtsaktion wurde durch die wertvolle Unterstützung der Raiffeisenbanken des Bezirkes Perg sowie der Firma Baumann Glas 1886 aus Baumgartenberg möglich gemacht.