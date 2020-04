Rotkreuz-Sanitäter wurden zu Hebammen

KLEINZELL. Ulrike Wöhrer und Georg Weixelbaumer hatten am Samstag, dem 25. April um 8 Uhr gerade ihren Dienst in der Rotkreuz-Dienststelle Neufelden angetreten. Es hätte ein „ganz normaler“ Tagdienst werden können, wären die beiden nicht kurz nach Dienstantritt mit Blaulicht nach Kleinzell geordert worden. Einsatzgrund: bevorstehende Geburt. Als die beiden dort ankamen, war schnell klar, dass die kleine Paulina nicht mehr auf den Notarzt warten wollte. So wurden kurzerhand Ulrike und Gregor zu den Geburtshelfern und somit Zeuge eines besonderen Ereignisses. Paulina kam mit 3850 Gramm und 50 Zentimeter auf die Welt und begrüßte ihre Mama und ihren Papa, ihren großen Bruder sowie die beiden ehrenamtlichen Rettungssanitäter mit einem kräftigen Schrei. Als dann das Notarztteam - besetzt mit Arzt Thomas Stumpner und Notfallsanitäter Hermann Schoißengeier, aus Rohrbach eintraf, wurden Mutter und Kind untersucht, und die Beiden kamen unter Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus Rohrbach.

Paulina ist das zweite Kind von Andrea und Patrick Hopfner. Auch der große Bruder Robin ist sehr stolz auf seine kleine Schwester. Mit diesem Einsatz wurde ein freiwilliger Mitarbeiter der Ortsstelle Neufelden, nämlich Markus Mitmasser sogar Taufpate.