Rotkreuz-Haus in Perg platzt aus allen Nähten

Mitten im Umzug befindet sich derzeit das Rote Kreuz in Perg. Die im Jahr 1994 errichtete Stützpunkt in der Dirnbergerstraße, der sowohl die Ortsstelle als auch die Bezirksstelle beherbergt, platzt buchstäblich aus allen Nähten. Vor allem für die Jugendarbeit, das Essen auf Rädern sowie für Schlafräume bei Bereitschaftsdiensten in der Nacht fehlt mittlerweile an Platz. Deshalb übersiedelt die Bezirksstelle bis Ende kommender Woche in die ehemalige Bezirksbauernkammer in der Fadingerstraße 13. Das bestehende Gebäude wird dann generalüberholt und umgebaut.

"In den vergangenen 30 Jahren wurden viele neue Dienste ins Leben gerufen. Daher hat sich der Platzbedarf extrem erhöht", sagt der Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes, Christian Geirhofer. So wurden beispielsweise der Notarztdienst und der Hausärztliche Notdienst in der Dirnbergerstraße integriert. In den Sozialen Diensten kamen ebenfalls neue Sparten hinzu: das Hospiz- und Palliativ Care Team, der Rotkreuz-Markt, die Sparte Asyl oder auch die Sozialberatungsstelle. All diese Teams werden in das ehemalige Bauernkammer-Gebäude übersiedeln. Auch die Erste-Hilfe-Tageskurse werden künftig hier abgehalten.

Rettungs- und Notarztdienst bleiben am alten Standort

Am Standort Dirnbergerstraße, an dem auch die Einsatzfahrzeuge stationiert sind, wird sich die Ortsstelle des Roten Kreuzes auf den Rettungs- und Notarztdienst, das Essen auf Rädern und das boomende Jugendrotkreuz konzentrieren, sagt Landesgeschäftsleiter Thomas Märzinger. "Mehr als 350 Mitarbeiter sind in den verschiedensten Sparten unserer Ortsstelle in Perg aktiv", berichtet Ortsstellenleiter Simon Reichhart. "Diese größtenteils freiwilligen Aktiven brauchen natürlich entsprechend Platz. Besonders freut es mich, dass in Zukunft unter anderem das Jugendrotkreuz einen eigenen Raum für seine Gruppenstunden zur Verfügung hat. Damit sind wir auch für die nahe Zukunft gut aufgestellt."

Um den Umzug auch finanziell stemmen zu können, hat sich das Rote Kreuz nach Kooperationspartnern im Bezirk umgesehen. "Viele Aufgaben wie der Rettungs- und Notarztdienst werden von der öffentlichen Hand finanziert. Manche humanitäre Aufgabe, denen sich das Rote Kreuz verschrieben hat, müssen aber anderwärtig fremdfinanziert werden. Daher sind wir sehr dankbar, Kooperationspartner zu haben, die hier einspringen", spricht Thomas Märzinger jene zehn Firmen aus der Region an, die mit sogenannten Raum-Patenschaften zur Finanzierung des Umbaus beitragen.

Konkret haben sich die Firmen Karl Kaindl Mineralölhandel, Synthesa, Hueck Folien, Autohaus Gmeiner, Glas Baumann, Gärtnerei Langeder, Machland Apotheke, Raiffeisenbank Perg, Knoll Immobilien und das Donaustandl in Au bereit erklärt, solche Patenschaften zu übernehmen. Zudem konnten auch die vom Roten Kreuz Perg betreuten Gemeinden gewonnen werden, einen finanziellen Obolus zu leisten, um dem Roten Kreuz zu ermöglichen, in gewohnter Qualität seine Leistungen zu erbringen.

