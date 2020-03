Rotkreuz-Corona-Teststationen in den Bezirken laufen auf Hochtouren

ROHRBACH-BERG. Neben den mobilen Teams des Roten Kreuzes sind auch die stationären Abnahmestationen im Mühlviertel voll angelaufen. Diese Covid-19-Stationen sollen neben der Effizienzsteigerung vor allem die materiellen und personellen Ressourcen schonen. „Vormittags ist die Abnahmestation in Rohrbach-Berg besetzt, um jene Corona-Verdachtsfälle zu testen, die noch selber zum Abnahmeort fahren können. An den Nachmittagen kommt unser mobiles Team zu jenen, die nicht mehr fahrfähig sind“, erklärt Bezirksrettungskommandant Hannes Raab beim Lokalaugenschein.

Wichtig: „Es werden ausschließlich Personen getestet, die einen Auftrag von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach dazu haben.“ Die Abnahmen erfolgen durch geschultes Rotkreuzpersonal. Unterstützt wird das Rote Kreuz von Polizei, Feuerwehr und der Ärzteschaft.

Straffes Prozedere

An der Teststation angekommen, herrschen klare Regeln: Zwei Polizeibeamte klären Identifikation und Berechtigung, nur dann ist die Zufahrt möglich. Drei Feuerwehrkameraden übernehmen den Lotsendienst. Vier Rotkreuzmitarbeiter stehen für die Testung bereit. „Das Auto darf während des ganzen Ablaufs nicht verlassen und das Fenster nur zur Probenentnahme geöffnet werden. Unser Personal ist dabei mit Schutzanzug, Brille und Maske geschützt“, sagt Raab.

Wie effizient die Teams arbeiten, zeigt ein Beispiel aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung: So wurde am Wochenende im Eiltempo vom Roten Kreuz ein Fünffach-Corona-Drive-in in einer Tiefgarage in Gallneukirchen aufgezogen. Der Auftrag kam um zirka 9 Uhr zum Bezirksrettungskommando, und um 13.30 Uhr wurde die erste Person getestet. Binnen weniger Stunden wurden – wie berichtet – 187 Personen von den Urfahraner Rotkreuzlern getestet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.