Rotes Kreuz wirbt in allen Haushalten um neue Mitglieder

URFAHR-UMGEBUNG. Das Rote Kreuz Urfahr-Umgebung besucht ab 2. September alle Haushalte des Bezirks und bittet um Unterstützung. Die Beiträge helfen dem Verein, die Kosten der Hilfsangebote zu finanzieren, bei Bedarf auszubauen und die steigenden Kosten abzudecken.

Nach fünf Jahren findet im Bezirk Urfahr-Umgebung wieder eine Rotkreuz-Mitgliederwerbung statt. Ab September gehen Botschafter des Roten Kreuzes von Tür zu Tür, um über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Mitgliedschaft zu informieren. Die Beiträge kommen den Rotkreuz-Ortsstellen im Bezirk zugute, im Speziellen für deren Tätigkeiten in der Jugendarbeit, der Katastrophenhilfe, der Betreuung von Personen in Krisensituationen, in den Freiwilligen Sozialen Diensten samt Besuchsdienst, Essen auf Rädern und Rotkreuz-Markt, bei der Leseförderung für Schulkinder, ROKO – das Rote Kreuz im Kindergarten, im Kurswesen und im Blutspendedienst. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten großartige Arbeit, aber ohne unsere Mitglieder und Unterstützer könnten wir viele Leistungen nicht in diesem Ausmaß anbieten", erklärt Bezirksgeschäftsleiter Peter Haslinger. "Unsere Aufgaben werden immer umfassender und die Anzahl derer, die Unterstützung benötigen, immer größer. Das ist alleine mit öffentlichen Geldern nicht mehr zu finanzieren. Und darum ist die Unterstützung der Bevölkerung so wichtig. Vorweg schon vielen Dank."

Die Werberinnen und Werber tragen eine Rotkreuz-Uniform, können sich ausweisen und eine Bestätigung vom Roten Kreuz vorweisen. Sie arbeiten nicht mit Formularen in Papierform, sondern mit einem Tablet-PC. Bargeld dürfen sie aus Sicherheitsgründen nicht annehmen.

Wo und wann die Rotkreuzler unterwegs sind, erfährt man auf www.roteskreuz.at/urfahr-umgebung

