Rotes Kreuz und Perger Schulen nähern sich einem Tabu-Thema an

Es gibt Themen, über die wird kaum einmal offen gesprochen: Krankheit, Sterben, Tod, Abschied nehmen oder Trauer. Dafür ist kein Platz in einer auf Erfolg getrimmten Gesellschaft. Um diese Themen aus der Tabuzone zu holen, bietet das Rote Kreuz im Bezirk Perg gemeinsam mit dem Landesverband Hospiz OÖ an heimischen Schulen einen Projekttag unter dem Titel "Hospiz macht Schule". Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen einen persönlichen Umgang zu Leid und Sterblichkeit beizubringen.

Die Projekttage mit einer speziell dafür ausgebildeten Hospizmitarbeiterin des Roten Kreuzesvermitteln altersgerecht, dass der Tod zum Leben gehört und wie trauernden Menschen hilfreich begegnet werden kann. Neben Workshops spielt ein themenbezogener Lehrausgang eine wichtige Rolle in dem Projekttag. Natürlich ist auch für Informationen über die Angebote des Roten Kreuzes im Bereich Palliative Care und Mobiles Hospiz Platz.

"Wir möchten die Lehrkräfte dazu ermutigen, ihren Schülerinnen und Schülern die Chance zu geben, ihr Bewusstsein für das Thema Hospiz zu schärfen und den Themen Tod und Trauer Raum zu geben," ergänzt die Hospizkoordinatorin des Roten Kreuzes im Bezirk Perg, Adelheid Schützeneder.

BORG Perg nutzte Angebot

Erste Erfahrungen mit dem Workshop machte heuer im Frühling eine Klasse des BORG Perg. Für die Jugendlichen war es ein besonderer Tag. Denn neben den Einheiten in der Schule stand auch ein Besuch beim Bestattungsunternehmen Knoll in Perg auf dem Programm. Neben der Besichtigung der Aufbahrungshalle gab Bestatter Ferdinand Knoll in sehr einfühlsamer Weise Einblicke in die Traditionen von Abschiedsritualen, verschiedenen Arten von Bestattungen sowie in die Gestaltung von Trauerparten als bleibende Andenken an die Verstorbenen.

Ein Projekttag von "Hospiz macht Schule" ist beim Hospiz-Team des Roten Kreuz Perg für alle Schulen ab der dritten Klasse Volksschule buchbar und kann kostenlos in Anspruch genommen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper