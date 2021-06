Rotes Kreuz startet in Perg eine Helfer-Offensive

Die meisten Unfälle passieren im Familien- und Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. Auch wenn es meist nur wenige Minuten dauert, bis ein Rettungswagen oder ein Notarzt da ist, so sind im Ernstfall vor allem die ersten Minuten entscheidend dafür, ob ein Leben gerettet werden kann. "Einige wenige Handgriffe wie etwa die Abnahme eines Sturzhelms, wenn bei einer Motorradpartie unter Freunden ein Unfall passiert ist, können zwischen Leben und Tod entscheiden. Und oft geht es darum, es einfach zu tun", sagt Marc Hofer, Kursbeauftragter des Roten Kreuzes Perg. Daher sei der Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses sowie eine immer wiederkehrende Auffrischung so wichtig.

Diese Auffrischung bietet das Rote Kreuz diesen Freitag und Samstag bei vierstündigen Kursen in sechs Gemeinden des Bezirks Perg an. Info: www.erstehilfe.at