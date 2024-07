Rotes Kreuz stärkt Schlagkraft im Bezirk Perg mit neuer Einsatzzentrale

Die Arbeit von 300 größtenteils ehrenamtlichen Mitarbeitern wird in der Ortsstelle des Roten Kreuzes in der Dirnbergerstraße koordiniert. Die zahlreichen Aufgaben, die nicht nur im Rettungsdienst sondern auch im Sozialdienst (Essen auf Rädern, Lesebegleitung, Rotkreuz-Markt) täglich übernommen werden, stießen zuletzt zunehmend an ihre Grenzen, weil es schlicht und einfach am Platz fehlte.

Eine Lösung für dieses Dilemma fand sich in etwas mehr als 100 Metern Entfernung in Gestalt der ehemaligen Bezirksbauernkammer. Diese wurde zur neuen Verwaltungs- und Schulungszentrale für den Bezirk umgebaut. Die Perger Ortsstelle wiederum kann nun den gesamten frei gewordenen Platz im Einsatzzentrum nutzen. "Als sich die Möglichkeit auftat, das Bauernkammer-Gebäude zu kaufen, haben wir nicht lange gezögert. So mussten wir für die Erweiterung um 600 m² keinen einzigen Quadratmeter Grünfläche versiegeln", sagte Bezirksstellenleiter Werner Kreisl am Freitag bei der offiziellen Eröffnung der beiden Standorte. Neben vielen Bürgermeistern und Sponsoren war auch die Rotkreuz-Landesleitung mit Präsident Walter Aichinger und dem stellvertretenden Landesgeschäftsleiter Thomas Märzinger beim Festakt dabei.

Die vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten es sich verdient, für ihren Dienst am Nächsten auch die dafür notwendige Infrastruktur bereitgestellt zu bekommen. Dieses Ziel habe man mit der Entflechtung von Orts- und Bezirksstelle erreicht.

Gemeinsam mit dem Architektenteam um Gerald Steiner hat das Rote Kreuz sowohl die Bauernkammer als auch das Einsatzzentrum so umgestaltet, dass die Mitarbeiter kurze Wege und klare Strukturen vorfinden. "Wir konnten mit der Erweiterung alle Aufgaben und Abläufe so strukturieren, dass wir im Einsatz höchst effizient aufgestellt sind", sagt Ortsstellenleiter Simon Reichhart. Beide Baustellen wurden durch Eigenfinanzierung des Roten Kreuzes abgedeckt. Einen großen Anteil dazu steuerten jene elf Unternehmen aus der Region bei, die als "Raumpaten" jeweils einen Teil des Umbaus finanziell unterstützten. "Mit dieser Form des Sponsorings haben wir Neuland betreten", sagt Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer. Kein Wunder, dass andere Rotkreuz-Bezirke bereits in Perg vorstellig wurden, um hierfür Details zu erfahren.

