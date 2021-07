Von der Mangelware zum Überfluss: In Österreich ist mittlerweile mehr Corona-Impfstoff vorhanden als es Impfkandidaten gibt. Um Unentschlossenen den Zugang zu einer Schutzimpfung so einfach wie möglich zu machen, haben sich im Bezirk Perg nun das Rote Kreuz und das Einkaufszentrum Donaupark in Mauthausen zusammengetan und machen bei einem neuen Impfangebot gemeinsame Sache.