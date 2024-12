Rotes Kreuz ist viel mehr als nur der Rettungsdienst

MÜHLVIERTEL. Der 5. Dezember ist der Welttag der Freiwilligkeit. Sechs von zehn Oberösterreichern engagieren sich freiwillig. Ein vielfältiges Angebot für ehrenamtliche Arbeit findet sich beim Roten Kreuz. "Seit dem Schnuppertag kommen wir regelmäßig in den Rotkreuz-Markt und helfen mit", erzählen Susanne und Kurt Rader aus Gramastetten von ihrer freiwilligen Tätigkeit. "Wir fühlen uns sehr wohl in unserem Team." Und es gibt immer etwas zu tun: Waren holen, aussortieren, in die Regale einräumen, alles für den Verkauf vorbereiten und vieles mehr. Gemeinsam mit ihren Kollegen bieten sie Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, eine Einkaufsmöglichkeit.

Dass die beiden zum Rotkreuz-Markt in Ottensheim kamen, war eine glückliche Fügung: "Wir wollten eigentlich Lesecoaches werden, das hat sich aber aus verschiedenen Gründen nicht ergeben", erzählt Kurt, "und so haben wir uns gedacht, na gut, dann melden wir uns beim Rotkreuz-Markt in Ottensheim. Und es hat von Anfang an super gepasst." Seit eineinhalb Jahren verstärken die beiden Gramastettner nun das Team. "Kurt war Kfz-Techniker und jahrzehntelang in der Lehrlingsausbildung, Susanne war 46 Jahre lang Beamtin beim Land. Die beiden bringen so viel Erfahrung mit und haben eine super Einstellung zum Leben. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns sind", erzählt Marktleiterin Claudia Sprengseis-Riedl, die selbst erst seit August hier tätig ist. "Dadurch, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die jedes Eck vom Markt kennen, geht die Einschulung richtig schnell, und man fühlt sich von Anfang an als Teil des Teams. Das ist großartig."

Vielfältige Möglichkeiten

So vielfältig wie die Menschen im Roten Kreuz, so zahlreich sind auch die Einsatzmöglichkeiten, bei denen man sich als Freiwilliger engagieren kann. Sonja Haiberger besucht mit Roko die Kindergärten, um zu zeigen, wie die Kinder alltägliche Situationen sicher meistern und Erste Hilfe holen können.

Ursprünglich war sie als Rettungssanitäterin an der Ortsstelle Aigen im Einsatz, nach einer Babypause kam sie mit der Gründung der Jugendgruppe wieder in die Rotkreuz-Familie zurück. Vor einigen Jahren kam dann Roko dazu, mit dem sie jetzt in den Kindergärten unterwegs ist. Damit nicht genug, ist sie auch als Blutspendehelferin aktiv.

"Bei Roko geht es um die Themen Erste Hilfe, wie man einen Notruf richtig absetzt, darum, sich gegenseitig zu helfen oder auch Hilfe zu holen, wenn etwas passiert", erklärt Sonja ihre Tätigkeit. "Auch wenn es manchmal schwierig ist, die Termine am Vormittag mit der Arbeit zu vereinbaren, ist das Strahlen in den Augen, ihr Ehrgeiz und ihre Freude meine Motivation, die Kinder gemeinsam mit Roko zu besuchen", sagt die Bürokauffrau. Gemeinsam mit ihren neun Kolleginnen werden alle Kindergärten im Bezirk besucht.

Ein wichtiges Element ist auch der Rettungswagen, den die Kinder nicht nur anschauen, sondern auch erleben dürfen, um im Ernstfall die Angst zumindest etwas kleiner zu machen.

Egal, für welchen Bereich des Roten Kreuzes man sich interessiert: Unverbindliche Anfragen sind an jeder Ortsstelle und unter www.passende-jacke.at jederzeit möglich.

