Rotes Kreuz für Silvesternacht gerüstet

Sie sind immer und überall rasch zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchen: An 365 Tagen im Jahr sind die Mitarbeiter des Roten Kreuzes rund um die Uhr an den sechs Ortsstellen im Bezirk Perg im Einsatz. Sie sorgen für schnellstmögliche Hilfe und bewahren im Fall der Fälle kühlen Kopf. So auch in der Silvesternacht.

Die Rotkreuzler spannen ein engmaschiges Netzwerk der Hilfe quer über den Bezirk und sind für die Menschen in der Region da. Mit knapp 25 sich im Dienst befindlichen professionellen Helfern ist auch in der letzten beziehungsweise ersten Nacht des Jahres rasche Hilfe garantiert. Dazu kommen in einigen Gemeinden des Bezirks die First Responder, welche auch für Notfälle in Bereitschaft stehen.

Nachtschwärmer versorgen

Typischerweise versorgen die Rettungsdienst-Mitarbeiter in der Silvesternacht vermehrt Nachtschwärmer. Zudem passieren immer wieder Unfälle mit Feuerwerkskörpern, die im Krankenhaus enden. "Zu den häufigsten Verletzungen zählen Verbrennungen und Hörschäden", weiß Bezirksrettungskommandant Christian Geirhofer und gibt Tipps für den Notfall: Raketen und Knaller können bei falscher Handhabung brandgefährlich werden. Um die Schmerzen zu lindern, ist die betroffene Stelle ausgiebig mit Wasser zu kühlen; ist der verletzten Person kalt, die Kühlung stoppen. Danach die Verbrennung mit einer sterilen Wundauflage abdecken und mit Mullbinden locker fixieren. Bei großflächigen Verbrennungen die Rettung unter 144 rufen.

Feuerwerke können auch schnell ins Auge gehen. "Entfernen Sie größere Fremdkörper auf keinen Fall selbst. Rufen Sie sofort den Notruf. Kleinere Partikel vorsichtig mit Wasser ausspülen", rät Geirhofer. Ein Fall für die Rettung sind abgetrennte Finger. Bis zum Eintreffen der Sanitäter soll die Blutung durch direkten Druck auf die Wunden mit keimfreien Wundauflagen gestoppt werden. Abgetrennte Körperteile sind wie jede andere Wunde zu behandeln. "Wickeln Sie den abgetrennten Finger in keimfreies Verbandmaterial, geben Sie ihn dann in ein Plastiksackerl oder wickeln Sie ihn in eine Rettungsdecke ein", ergänzt Geirhofer: "Hände weg von Eis und Wasser – mit beidem sollten abgetrennte Gliedmaßen nicht in Berührung kommen." Jedes Jahr erleiden rund 1000 Menschen Hörschäden durch Böller. Hört man plötzlich schlechter und hat Schmerzen im Ohr, können das Anzeichen für ein Knalltrauma sein. In diesem Fall ins Ruhige gehen und den Arzt aufsuchen.

