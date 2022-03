Rotes Kreuz: Corona und Krieg machen die Lage höchst dynamisch

Nach Corona ist vor Corona, hieß es Anfang des Jahres 2021 für das Rote Kreuz. Dass das Jahr 2022 noch ganz andere Herausforderungen bereithalten würde, ahnte damals noch niemand. Kurzfristig auf die Beine gestellte Dienstleistungen im Auftrag des Landes OÖ wurden zu Dauereinrichtungen. Bezirksgeschäftsleiter Peter Haslinger und Silke Pachinger, Mitglied des Bezirksrettungskommandos Urfahr, ließen das Jahr 2021 Revue passieren – an einem besonderen Ort, in der Kapelle des Klosters in Hellmonsödt, dem vorübergehenden Standort der Notunterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine.

"Ich war mir sicher, dass uns Corona auch im Jahr 2022 noch beschäftigen wird, aber dass es so massiv wird und nicht die alleinige große Zusatzaufgabe ist, das habe ich mir nicht gedacht", berichtet Bezirksgeschäftsleiter Peter Haslinger.

Alle sind gefordert

"Das alles ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, besonders auch hinsichtlich Dienstplangestaltung, die je nach Infektionslage variiert", berichtet Peter Haslinger: "Die Flexibilität und die gegenseitige Unterstützung waren und sind unglaublich." Im Laufe des Jahres wurden vom Team 18.144 PCR-Tests und 21.641 Antigen-Tests abgenommen und gemeinsam mit der Ärzteschaft rund 52.000 Impfungen verabreicht. Momentan sind es wieder bis zu 400 PCR-Tests, die täglich abgenommen werden.

Ständig im Blickfeld: die Infektionslage. "Egal was wir geplant haben, der erste Blick war immer auf die Infektionslage gerichtet", erzählt Silke Pachinger. "Dann erst wurde entschieden ob ja oder nein." Viele Schulungen, Versammlungen, Besprechungen wurden online abgehalten, unter strengen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt oder verschoben.

"188.802 freiwillig geleistete Stunden sind dokumentiert", erzählt Haslinger beeindruckt, "aber ich weiß, dass es noch viel mehr sind. Jede Menge Aufgaben werden von unseren Leuten einfach erledigt, ohne sie zu erfassen."

Als kleines Dankeschön veranstalteten die Bezirke Freistadt und Urfahr-Umgebung im September gemeinsam ein Mitarbeiter-Danke-Fest.

"Wir machen es einfach"

"Es ist unglaublich, wie hoch das Engagement, die Disziplin und der Zusammenhalt auf den Dienststellen sind", erzählt Silke Pachinger begeistert. "Egal was kommt, es wird einfach gemacht – lösungsorientiert und ruckzuck."

Nur deshalb konnten die vielen Tätigkeitsbereiche in jeder Phase aufrechterhalten werden: Rettungsdienst, Notarztdienst, Testungen, Impfungen, Katastrophenhilfe, Mobile Pflege und Betreuung, Hausärztlicher Notdienst, Essen auf Rädern, Rotkreuz-Märkte, Besuchsdienst, Tagesbetreuungszentrum, Erste-Hilfe-Kurse, Aus- und Fortbildungen, Rufhilfe, Blutspendedienst, und Krisenintervention. Wann immer es möglich war, fanden ROKO-Besuche in den Kindergärten, Alpha-Lesecoach-Treffen und Jugendrotkreuz-Aktivitäten statt oder wurden Alternativen angeboten. Da war Einfallsreichtum gefragt.

Und dann kam der Krieg

"Aber wir merken schon: Zwei Jahre Pandemie und jetzt auch noch die Versorgung der Menschen auf der Flucht, das geht an die Substanz", ergänzt der Bezirksgeschäftsleiter. Die weltpolitischen Geschehnisse gepaart mit der angespannten Pandemiesituation und deren unmittelbaren Auswirkungen auf das Rote Kreuz sind ohne Vergleich. "Aber wir nehmen die Herausforderung an – mit Engagement, Know-how, Einsatz, Herzblut und jeder Menge Flexibilität", sind die beiden überzeugt.

Von 0 auf 100 in 22 Stunden

Innerhalb kürzester Zeit – in gerade einmal 22 Stunden – wurde so ein Notquartier für Menschen auf der Flucht auf die Beine gestellt, zur Versorgung und Betreuung für ein paar Tage.

"Wir sind glücklich, den ukrainischen Kindern und ihren Angehörigen in der Notunterkunft ein bisschen Normalität ermöglicht zu haben", sind sich die Helferinnen einig. 88 Menschen konnten im Notquartier Hellmonsödt versorgt werden. Die Strategie des Landes geht aber in Richtung Groß-Durchgangsquartiere im Zentralraum, nahe an Hauptverkehrsrouten. Deshalb wird die Unterkunft nach der Vermittlung von Privatquartieren an alle Geflüchteten wieder geschlossen. "Ein besonderes Glück hatten wir mit einem Quartier für eine Familie mit einem Burschen mit schwerer Beeinträchtigung", ergänzt Silke Pachinger. "Sie mussten Hals über Kopf ihr Haus verlassen, konnten nicht einmal den Rollstuhl für ihren Sohn mitnehmen. Da kam das Angebot einer Physiotherapeutin genau richtig, sie stellt eine Wohnung in ihrem Haus zur Verfügung. Die Familie konnte ihr Glück gar nicht fassen."