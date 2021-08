Rotes Kreuz baut neuen Stützpunkt in Pregarten

Geplanter Baubeginn ist Herbst 2022. In Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern des Landes, des Roten Kreuzes, der WSG und des Architekten wurden den Bürgermeistern der Versorgungsgemeinden die geplanten Baumaßnahmen vorgestellt.

"Die Bevölkerungszahl in den Einzugsgemeinden der Ortsstelle Pregarten ist in den letzten 20 Jahren um fast 15 Prozent gewachsen. Dazu kommt eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung", berichtete Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Alois Hochedlinger bei der Standortbesichtigung. "Als Rotes Kreuz müssen wir auf diese Veränderungen mit zusätzlicher Ausrüstung und einer Aufstockung unserer Mannschaft entsprechend reagieren. Aus diesem Grund ist der Neubau der Ortsstelle unabdingbar, zumal am derzeitigen Standort eine Erweiterung nicht mehr möglich ist." Wenn alles wie geplant läuft, werden ab 2024 Rettungsdienst, Katastrophenhilfe, Mobile Dienste, Jugendrotkreuz, Blutspendedienst, Eigenausbildung, Erste-Hilfe-Kurse und vieles mehr am Pregartfeld ihren neuen Stützpunkt haben.