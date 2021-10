Roter Sieg durch Heinrich Haider

"Es war das erwartet knappe Rennen", sagte Haider in einer ersten Reaktion gegenüber den OÖNachrichten. Mit dem Erfolg von Haider eroberte die SPÖ im Bezirk Perg bereits den zweiten Bürgermeistersessel an diesem Tag – in Dimbach von der VP, in St. Georgen von der Liste Franz Hochstöger. "Die Freude in unserem Team ist riesig. Aber wir werden gut mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten und das Bestmögliche für St. Georgen am Walde tun", so Heinrich Haider.