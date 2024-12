Rotarier veredelten Schlägler Hopfenzu einem limitierten Premium-Gin

"Eine gute Sache für eine gute Sache" wollte der Rotary Club Rohrbach kreieren. Herausgekommen ist eine Gin-Sonderedition. Mit Clubmitglied Helmut Gumpenberger haben die Rotarier praktischerweise einen Meister der Destillierkunst in den eigenen Reihen. In seiner Destillerie "Honky" in Sarleinsbach tropfte schon so manches preisgekröntes Produkt aus dem Geistrohr. "Letztes Jahr gab es schon Bier für den guten Zweck, heuer haben wir diese Idee weitergedacht und einen guten Hopfen-Gin in limitierter Rotary-Ausgabe produziert", erzählen die Rotarier Helmut Gumpenberger und Harry Kriegner. Letzterer verlieh dem Gin sein edles Kleid in Form einer schwarzen Flasche. Den Hopfen für das hochprozentige Produkt haben die Mitglieder des Serviceclubs eigenhändig im Hopfengarten neben dem neuen Sudhaus des Stiftes Schlägl geerntet. In einem Workshop wurde dieser dann verarbeitet und schließlich gebrannt.

Aus den drei geernteten Kilo Hopfen entstanden so 300 Flaschen Hopfen-Gin. Diese limitierte Edition ist nun bei Spar Jauker in Aigen-Schlägl, im Stift Schlägl, in der Fleischerei Leibetseder in Rohrbach und im Shop der Brauerei Hofstetten erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf kommt den Projekten von Rotary in der Region zugute.

