Rotarier und Holzmann helfen

Aufgrund der dramatischen Entwicklungen im Land entschloss sich der ukrainische Vertriebspartner von Holzmann-Zipper spontan und selbstlos, ein Warenlager in eine Notunterkunft umzuwandeln. Dieses Notlager stellt Raum für 100 geflüchtete Frauen und Kinder zur Verfügung. "Ich war von diesem Engagement so beeindruckt, dass ich gemeinsam mit meinen rotarischen Freunden eine Unterstützungsinitiative auf die Beine gestellt habe", erklärt Rotarier und Geschäftsführer von Holzmann-Zipper, Daniel Schörgenhuber. Innerhalb weniger Stunden wurde ein Budget von 30.000 Euro aufgestellt, um mit den notwendigsten Lebensmitteln und Hygieneartikeln sofort zu unterstützen. Rotary-Präsident und Spar-Kaufmann Max Jauker stellte die Waren zum Selbstkostenpreis zur Verfügung und organisierte den Transport. Die Spedition Muhr erklärte sich bereit, den Transport von insgesamt zehn Tonnen Hilfsgütern an die ukrainische Grenze kostenlos zu übernehmen, um das Leid der Menschen etwas zu lindern.