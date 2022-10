Rotarier federn soziale Härtefälle ab

In fordernden Zeiten mit enormer Teuerung sind immer mehr Menschen gefährdet, unter die Armutsgrenze zu rutschen. "Hier ist unkomplizierte Solidarität gefordert", ist Rotary-Präsident Thomas Moser überzeugt. In einer groß angelegten Spendenaktion unterstützt Rotary all jene Härtefälle, die von den derzeitigen Entwicklungen am meisten betroffen sind. Jeder Mensch, der durch die Teuerungen in eine Notlage gerät, kann sich mit Begründung der existenzbedrohlichen Situation unter rcrohrbach@rotary.at an Rotary Rohrbach wenden.

Viele Rotarier haben sich bereit erklärt, den Klimabonus der Regierung für soziale Zwecke auf das eigens eingerichtete Spendenkonto einzuzahlen. "Wir von Rotary würden uns freuen, wenn viele Menschen, die in der glücklichen Lage sind, in diesen schwierigen Zeiten finanziell stabil zu bleiben, diese Aktion mit einer Spende unterstützen würden", sagt Moser.

Unter der Kontonummer AT14 3441 0800 0600 4881 werden alle Spenden für Härtefälle im Bezirk Rohrbach gesammelt und unbürokratisch an Bedürftige weitergegeben.