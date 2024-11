Rosa Ecker mit 92,39 Prozent als Perger FP-Bezirksparteiobfrau bestätigt

Mit einem überzeugenden Votum von 92,39 Prozent wurde diesen Samstag die Abgeordnete zum Nationalrat Rosa Ecker als Bezirksparteiobfrau der FPÖ Perg bestätigt. Unterstützt wird sie wie bisher von ihren Stellvertretern Vizebürgermeister Andreas Köstinger aus Perg, Sylvia Waidhofer aus Waldhausen sowie Alfred Hani aus Baumgartenberg. Auch sie wurden beim Bezirksparteitag im Aktivpark St. Georgen an der Gusen in ihrem Amt bestätigt. Die Reihe der Ehrengäste, die Ecker zur erfolgreichen Wiederwahl gratulierten, war lang und reichte von LH-Stv. Manfred Haimbuchner bis zur zweiten Landtags-Präsidentin Sabine Binder und Landesgeschäftsführer Hubert Schreiner.

Rosa Ecker betonte in ihrer Dankesrede herausragenden politischen Erfolge der vergangenen drei Jahre: "Die positive Resonanz in der Bevölkerung und die großartigen Wahlresultate zeigen, dass unsere Arbeit in den Gemeinden geschätzt wird." Bereits bei der EU-Wahl ging die FPÖ im Bezirk Perg mit 27,4 Prozent als stärkste Kraft hervor. Dieses Ergebnis konnte bei der Nationalratswahl mit 30,9 Prozent noch einmal gesteigert werden. Das war zudem das beste Bezirksresultat im Wahlkreis Mühlviertel. Ecker: "Wir Freiheitliche wurden in 13 der 26 Gemeinden im Bezirk zur stärksten Kraft – ein historischer Erfolg."

Neue Ortsgruppen gegründet

In der abgelaufenen Funktionsperiode der Bezirkspartei wurden mit St. Georgen am Walde, St. Georgen an der Gusen und St. Thomas am Blasenstein drei neue Ortsgruppen gegründet. Damit setzt die FPÖ gezielt auf mehr Präsenz in traditionell von der ÖVP geprägten Regionen. "Mit diesen Ortsgruppen haben wir einen deutlichen blauen Akzent im Mühlviertel gesetzt", so Rosa Ecker. Ziel sei es nun, bis zur Gemeinderatswahl 2027 in allen Gemeinden des Bezirks präsent zu sein: "Wir wollen weiße Flecken beseitigen und flächendeckend bei den Gemeinderatswahlen antreten, um freiheitliche Politik vor Ort umsetzen zu können."

Für langjährige Treue zur Partei wurden folgende Mitglieder geehrt: Johann Steinbauer (Katsdorf) Josef Steininger (Mitterkirchen), Gottfried Weichselbaumer (Perg) und Bgm. a.D. Ernst Haslinger (Saxen) für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft sowie Dir. Gert Grohmann (St. Georgen am Walde) für 60 Jahre Parteimitgliedschaft.

