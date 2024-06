Rosa Ecker führt FP-Wahlkreisliste im Mühlviertel an

Bei der Präsentation der Spitzenkandidaten auf Landesebene stellte Freiheitlichen-Landesobmann Manfred Haimbuchner am Dienstag auch die Kandidaten in den einzelnen Wahlkreisen Oberösterreichs vor. Im Wahlkreis Mühlviertel wird die FP-Kandidatenliste von Rosa Ecker aus Saxen angeführt. Die Familienpolitikerin zog bei der Wahl 2019 in den Nationalrat ein, wo sie unter anderem im Ausschuss für Familie und Jugend tätig ist. Zudem ist sie Bundesobfrau der initiative Freiheitliche Frauen Österreich und Bezirksparteiobfrau der FPÖ im Bezirk Perg. Auch auf der Landesliste ist die 55-Jährige mit Platz vier weit vorne gereiht. Mit einer Verlängerung ihrer Parlamentariertätigkeit darf somit gerechnet werden.

Hinter Ecker auf dem zweiten Platz der Wahlkreisliste sowie auf Platz acht der Landesliste scheint der Freistädter Stadtrat Harald Schuh auf. Diese Platzierung biete reelle Chancen auf "Kampfmandat" für die Freiheitlichen: "Ich bedanke mich für das große Vertrauen, das unser Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner in mich setzt. Meine Motivation für die Wahlwerbung ist jedenfalls riesig. Der Bezirk Freistadt braucht endlich eine starke Stimme im Parlament."

Die weiteren FP-Kandidaten im Wahlkreis Mühlviertel sind Bundesheer-Vizeleutnant Günter Pröller aus Feldkirchen an der Donau, der Metallfacharbeiter Ricardo Lang aus Aigen-Schlägl sowie der Arzt und Vizebürgermeister von Perg Andreas Köstinger.

