Rohrbachs VP bringt sich für die Wahl in Stellung

ROHRBACH. Spät aber doch gibt es nun im „schwärzesten Bezirk“ des Landes wieder ein zweites Landtagsmandat für die ÖVP. Mit der Angelobung im Landtag nimmt die diplomierte Krankenschwester Gertraud Scheiblberger wieder ihre politische Arbeit auf. Ihr Brotberuf definiert auch zugleich einen großen Teil ihrer politischen Arbeit: „Ich will mich im Landtag vor allem in Sozialthemen einbringen. Deshalb möchte ich meinen Job im Altenheim Haslach zumindest Teilzeit weiter ausüben“, sagt die gebürtige Hofkirchnerin. Auch im Musikverein, im Chor und beim Roten Kreuz will sich die 53-Jährige weiter engagieren. „Ich halte den Kontakt zu den Menschen in der Region für extrem wichtig. Das fällt uns nun als ÖVP mit zwei Abgeordneten im Bezirk wieder leichter“, sagt sie. Politik verstehe sie als Möglichkeit das eigene Umfeld zu gestalten. „Auf Gemeindeebene war ich bisher schon aktiv. Jetzt habe ich die Möglichkeit im Bezirk und auf Landesebene zu gestalten“, sagt die ehemalige VP-Bezirks-Geschäftsführerin.

Gemeinsam in die Wahl

Großes Thema in der Rohrbacher VP ist natürlich auch schon die Landtags- und Gemeinderatswahl 2021. „Wir werden gut aufgestellt in die Wahl gehen“, ist Bezirks-Parteiobmann Georg Ecker überzeugt. Aus heutiger Sicht sei davon auszugehen, dass das Duo Ecker/Scheiblberger auch als Spitze in den Wahlkampf geht. Die beiden Mandate sollen gehalten werden.

Großes Thema Infrastruktur

Ein großes Thema bleibt freilich die Infrastruktur im ländlichen Bereich. Gerade habe man ein Leader-Projekt auf Schiene gebracht, das den Bezirk Rohrbach im Bereich Breitband-Internet besser aufstellen soll. „Damit verbunden ist auch die Möglichkeit für Arbeitnehmer von Zuhause aus zu arbeiten. Bei den jetzigen Bandbreiten ist das fast unmöglich“, sagt Ecker. Denn die hohe Auspendlerquote zu senken sein eines der wichtigsten Ziele. Dazu tragen auch Betriebsansiedelungen und Erweiterungen wie etwa bei Biohort oder Loxone in der Region bei.

Im Bereich des öffentlichen Verkehrs habe man gerade die Anschaffung neuer Garnituren für die Mühlkreisbahn beschlossen. Damit soll gewährleistet sein, dass die Mühlkreisbahn auch die Donau queren kann. „Wir haben über die Mühlkreibahn schon mehrere Konzepte gestülpt. Umgesetzt wurde bisher nichts. Das muss sich wirklich bald ändern“, sagen Ecker und Scheiblberger.