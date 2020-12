Die Tatsache, dass viele ihre negativen Testergebnisse gleich via Smartphone mit der Welt teilen, zeigt, wie erleichternd das Gefühl sein kann negativ zu sein - zumindest für den Moment. Nicht ganz 10.000 Anmeldungen verzeichnete man im Bezirk, Stand Sonntag 10 Uhr. Die Hoffnungen im Vorfeld lagen in etwa bei dem Doppelten.

Um zu zeigen wie wichtig die Testungen sind, ließ sich Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner auf der Teststraße in Ulrichsberg selbst auf Covid19 testen. "Zum Zahnarzt gehen ist meist schlimmer" lautete ihr Urteil nach dem Nasenabstrich, durchgeführt von Gemeindearzt Andreas Gabriel. Knapp 20 Minuten später kam das Testergebnis schon auf das Smartphone - NEGATIV. „Man muss sich nicht einmal noch anmelden, jeder kann kommen und sich testen lassen“, lädt Bezirks-Rettungskommandant Johannes Raab ein, der die Technische Einsatzleitung im Krisenstab führt.

Dass durchaus Infektionsketten durchbrochen werden können, zeigte sich schon in den ersten Stunden der Testungen: Alleine am Freitag konnten 22 positive Tests im Bezirk Rohrbach ausgewertet werden, am Samstag bis zehn Uhr weitere sechs. Diese mussten vermittels exakterem PCR-Test bestätigt werden, was sie zum weitaus größten Teil auch wurden.

Sichere Schnelltests

"Wir benutzen hier sehr sichere Schnelltests mit äußerst geringer Fehlerquote. Ein vermeintlich unsicheres Ergebnis sollte keine Ausrede sein, sich nicht testen zu lassen", erklärt Arzt Andreas Gabriel. Er weiß: "Ich sehe in meinem Alltag in der Praxis, dass das Virus diffus in der Bevölkerung vorhanden ist. Die meisten, die an Covid19 erkranken, wissen nicht, woher sie es haben, wenn nicht direkt aus der Familie."

30 Teststraßen

30 Teststraßen an 13 Standorten wurden alleine im Bezirk Rohrbach aufgebaut. Bezirkshauptmannschaft, Gemeinden, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Ärzteschaft stellten binnen kürzester Zeit eine professionelle Infrastruktur auf die Beine: "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, so viele Teststationen anzubieten, damit so viele Menschen wie nur möglich kommen können", sagt die Bezirkshauptfrau.

Pro Tag sind im gesamten Bezirk hunderte Freiwillige im Einsatz, davon insgesamt 540 Kameraden der Feuerwehr, die für Transportlogistik und Lotsendienste zuständig sind. Dazu kommen noch täglich rund 140 Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die an vorderster Front als Abstreicher und Auswerter aktiv sind. Auch die niedergelassenen Ärzte beteiligen sich geschlossen an der für die Bevölkerung kostenlosen Aktion. Die Gemeinden stellen Mitarbeiter für die Datenerfassung ab.

Rote Laterne abgegeben

Rohrbach wurde in den vergangenen Wochen als Region mit den meisten relativen Neuinfektionen auf der ganzen Welt bekannt. Mittlerweile hat man die rote Laterne wieder abgegeben, wobei die Todesrate mit bislang 76 Verstorbenen immer noch im Spitzenfeld liegt.

Per 12. Dezember, 7.30 Uhr verzeichnet man 225 positive Covid19-Fälle. Dabei gingen die Zahlen zuletzt wieder leicht in die Höhe. Das ist der Tatsache geschuldet, dass sich im Bezirksaltenheim Ulrichsberg ein Fallhäufung mit 25 Personen entwickelt hat, der der Bezirkshauptfrau Kopfzerbrechen bereitet: "Wir wissen nicht, über welchen Weg die Infektionen in das Heim gekommen sind, tun aber alles dafür, dass es sich nicht noch weiter ausbreiten kann. Wir waren schon Corona-Hotspot. So etwas will ich auf keinen Fall mehr haben."

Jetzt doch noch testen gehen

Ein Mittel, um möglichst viele symptomlose Infektionen in der Bevölkerung zu finden, seien die aktuellen Massentests, die noch bis Montag, 14. Dezember, jeweils von 8 bis 20 Uhr angeboten werden. „Kommt vorbei, es geht schnell und tut nicht weh!“, laden die örtlichen Bürgermeister ein.

Anmeldungen sind unter https://oesterreich-testet.at möglich, eine Testung ist aber auch jederzeit ohne vorherige Anmeldung möglich (Lichtbildausweis nicht vergessen).

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at