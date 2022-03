Mit einer eindringlichen Videobotschaft wandte sich der Gouverneur der Region Bukowina (Westukraine) Sergeij Osatschuk unter anderem an seine Freunde und Bekannte in Oberösterreich, von denen einige auch in Rohrbach leben. Mit ihm fühlt sich nämlich auch die Studentenverbindung "köStV Mühlgau" in Rohrbach freundschaftlich verbunden.