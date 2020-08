Als Spielball der Schulverwaltung und der zuständigen Gemeinde bezeichnet NEOS-Bezirks-Sprecher Martin Leibetseder Rene Barth. Der junge Oeppinger möchte im Hinblick auf seinen Berufswunsch Kfz-Techniker gerne die Polytechnische Schule in Aigen-Schlägl besuchen. Stattdessen muss Rene Barth nach einem Hin und Her in den Instanzen im Rohrbacher Poly "einrücken".