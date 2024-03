Rohrbachs Löwen verkaufen Eier

Lions-Präsident Gerald Mayrhofer freut sich über diese wichtige Einnahmequelle, denn "die Unterstützungsansuchen für Menschen in einer Notlage steigen deutlich an. Der Erlös aus der Ostereier-Aktion dient ausschließlich dazu, um in Not geratenen Personen und Familien im Bezirk Rohrbach helfen zu können".

In Kooperation mit Spar werden die Lions am Karsamstag ab 8 Uhr vor den Märkten Rohrbach-Berg, Altenfelden, Aigen-Schlägl, Ulrichsberg sowie in Haslach und St. Veit die bunt gefärbten Eier gegen eine Spende anbieten. Mayrhofer: "Jeder Euro zählt. Alle mögen so viel hergeben, wie es persönlich für sie am besten passt. Damit wir Lions helfen können, brauchen wir die finanzielle Unterstützung durch zahlreiche Spenden."

