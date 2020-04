Rohrbachs Gypsy-Brewer tüfteln an neuen Bieren

Harald Wolfesberger und Christoph Sonnleitner sind "Gypsy-Brewer", übersetzt auch "Wanderbrauer" genannt. Dieser Begriff kommt aus den USA und steht für Brauer, die ihr Bier in angemieteten Brauereien erzeugen. Begonnen haben die beiden aber in einer kleinen Keller-Brauerei in Rohrbach-Berg, wo sie das Brauerhandwerk selbstständig erlernten. Nach wie vor dampft hier nicht nur die Sudpfanne, sondern rauchen auch die Köpfe der beiden, wenn sie neue Rezepte kreieren und weiter verfeinern. "Richtig wohlfühlen wir uns, wenn wir uns für ein paar Tage in die wohl schönste Brauerei Österreichs einmieten, genauer gesagt in die Brau-Boutique in St. Stefan. Bei einer traumhaften Kulisse über dem schönen Mühlviertel werden pro Sud 250 Liter Bier in reiner Handarbeit gebraut. "Der schönste Teil unserer Arbeit kommt aber zum Schluss: Das Bier kann verkostet werden", sagen die beiden. Momentan betreiben sie die Brauerei nebenberuflich und arbeiten Vollzeit als Medizintechniker beziehungsweise Krankenpfleger. Das Bier gibt es in Nicht-Corona-Zeiten in Rohrbach in der BurnsBar und im Café Leibetseder, in Haslach in der VonWiller und im Grillamt (Plus City Linz). "Momentan haben wir einen Lieferservice eingerichtet, der im Bezirk Rohrbach und in Linz versandkostenfrei zustellt", berichten die Jungbrauer. Infos unter: www.57brewery.at

