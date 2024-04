Rohrbacher Stadtplatz wird zum großen Autosalon

Der Rohrbacher Autoausstellungsverein lädt am Sonntag von 9 bis 17 Uhr zum 20. Autofrühling am Rohrbacher Stadtplatz ein. In den letzten Jahren waren rund 6000 Interessierte dem Aufruf gefolgt – und auch heuer verspricht das Programm ganz besondere Höhepunkte für alle Besucher bei freiem Eintritt: Auf 17 Stellplätzen werden zwölf Händler aus der Region insgesamt 150 Fahrzeuge von 23 renommierten Marken präsentieren.

Diese Abwechslung garantiert, dass für jede Anforderung und jedes Budget der passende Typ zum Bestaunen und Probesitzen bereitsteht, vom preiswerten Kleinwagen über das geländegängigen Modell bis hin zur komfortablen Luxuslimousine. Elektroautos, die moderne und umweltfreundliche Alternative zum konventionellen Automobil, dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Wer sich über die Art des perfekten Gefährts noch unsicher ist, dem stehen die Profis mit kompetenter Beratung natürlich den ganzen Tag über hilfreich zur Seite. Und all jene, die fündig werden, können gleich einen Termin zur Probefahrt mit ihrem Wunschmodell vereinbaren.

Der Rohrbacher Autoausstellungsverein ist ein Zusammenschluss aller Markenhändler im Bezirk Rohrbach. Gemeinsam möchten sie auf die große Markenvielfalt im Bezirk aufmerksam machen. Damit auch die kleinen Besucher voll auf ihre Kosten kommen, können sie sich die Zeit in der Hüpfburg vertreiben. Auch die Bewirtung ist gesichert.

