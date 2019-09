Rohrbacher Schüler legen für das Klima den Stadtplatz lahm

Zeichen für den Klima- und Umweltschutz sollen gesetzt und einige Projekte realisiert werden. Los geht es am globalen "Fridays for Future", 27. September, mit einem Marsch durch das Rohrbacher Stadtzentrum.

"Change our future – start now!" heißt der adaptierte Titel der Rohrbacher Aktion. BBS und Gymnasium Rohrbach haben Umwelt und Klimaschutz zum Jahresthema ausgerufen. Ideen gibt es schon einige. Einen ersten Überblick über die Vorhaben gibt es bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, ab 10 Uhr, beim Centro: Nach dem musikalischen Einstieg mit einem DJ werden die Initiativen vorgestellt, die während des Schuljahres umgesetzt werden. Um halb 12 wollen die Schüler mit einem Marsch, vom Centro über die Akademiestraße, Eurospar bis zum Stadtplatz und über die Sparkasse wieder zurück, auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Etwa 1000 Teilnehmer werden erwartet, mit Behinderungen am Stadtplatz ist also zu rechnen. Für die Schüler ist die unparteiliche Veranstaltung natürlich freiwillig, sie bekommen dafür aber schulfrei. Schulen von außerhalb, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, können ebenfalls teilnehmen (Anmeldung: 0676 / 87 76 3678). Ein Projekt ist schon jetzt ganz konkret in Vorbereitung: Durch eine Baumpflanzaktion soll ein neues Waldstück in Rohrbach-Berg entstehen.

