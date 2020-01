Rohrbacher Schüler ist Oberösterreichs erster HAK-Ingenieur

Aufgrund einer Novelle des Ingenieurgesetzes bietet sich nun auch Absolventen der HAK digBiz die Chance an, einen Ingenieurtitel zu erlangen. Dies ist oberösterreichweit lediglich an der HAK Rohrbach möglich, da diese derzeit der einzige Standort ist, welcher den innovativen Zweig Digital Business, eine Kombination aus wirtschaftlicher und IT-Ausbildung, anbietet. Gerade deswegen freut es Direktor Berlinger uns umso mehr, bereits jetzt einen Absolventen zu seinem neuen Titel beglückwünschen zu dürfen. Mateusz Szostak entschied sich für besagten Weg und ist nach der HAK digBiz nun Oberösterreichs erster Ingenieur mit HAK-Abschluss. Heute ist er im Linzer Unternehmen Fabasoft in der Entwicklung tätig. Schülern rät er einen besonderen Fokus auf ihre Stärken und auf die EDV-Fächer zu legen. Diese seien im digitalen Zeitalter unglaublich wichtig, da sie optimal auf den späteren Lebensweg vorbereiten. „Man hat gute Chancen in dem Zweig“, sagt Szostak.

