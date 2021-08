Primar Gernot Köhler, Leiter der Abteilung für Chirurgie am Klinikum Rohrbach, ist neuer Präsident der österreichischen Herniengesellschaft. Er wurde in der Vollversammlung und Vorstandssitzung beim österreichischen Chirurgenkongress für fünf Jahre gewählt. Die Arbeitsgemeinschaft für Hernienchirurgie (AHC) versteht sich als die offizielle Vertretung aller in Österreich mit der Versorgung von Hernien betrauten Chirurginnen und Chirurgen.