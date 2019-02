Rohrbacher Polizisten erwischten drei Drogenlenker binnen drei Tagen

BEZIRK ROHRBACH. In den vergangenen drei Tagen haben Mühlviertler Polizisten drei durch Drogen beeinträchtigte Lenker auf der B127 sowie im Rohrbacher Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, ein gleichaltriger Linzer und ein 34-Jähriger Lenker aus dem Landkreis Passau sind ihren Führerschein los.

Der Linzer war den Kriminalbeamten am Freitagnachmittag wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen, als er auf der B127 Richtung Linz fuhr. Außerdem wurden in seiner Wohnung Marihuana sowie zwei Cannabis-Aufzuchtanlagen sichergestellt.

Noch am selben Abend ging ein weiterer Drogenlenker im Stadtgebiet von Rohrbach ins Netz. Der Mühlviertler hatte "jegliche Mitwirkung an der Amtshandlung verweigert", wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtet.

Die selbe Streife hatte erst am Mittwochvormittag einen Drogentest bei einem bayrischen Autofahrer durchgeführt. Dieser verlief auf drei Substanzen positiv.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema