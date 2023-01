Rohrbacher McDonald’s unter neuer Leitung

Der gebürtige Salzburger, der seit April 2022 den McDonald’s-Standort am Linzer Taubenmarkt führt, übernimmt damit sein zweites Restaurant in Oberösterreich. Franchisenehmer Karl Zollhuber (61), der den Standort davor leitete und nun an seinen Kollegen übergibt, wird sich künftig auf seine bestehenden vier Standorte konzentrieren. Größte Herausforderung bleibt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Hier will Jäger auch in Rohrbach mit flexiblen Teilzeitmodellen punkten.

"Mein Anliegen ist es, eine angenehme Arbeitskultur für meine Mitarbeiter zu ermöglichen – mit flexiblen Dienstplänen und individuellen Rahmenbedingungen, um Familie und Beruf optimal vereinbaren zu können", fasst der Unternehmer zusammen.

Franchisenehmer Karl Zollhuber wünscht seinem Nachfolger viel Erfolg: "Ich möchte mich bei meinen Mitarbeitern für die großartige Leistung in all den Jahren bedanken." Der gelernte Gastronom, der weiterhin die McDonald’s-Restaurants in Enns, Freistadt, Mauthausen und Unterweitersdorf betreibt, startete seine McDonald’s-Karriere vor mehr als 30 Jahren als Supervisor, ehe er ab April 1998 seine Rolle als Franchisenehmer übernahm.

