Rohrbacher Löwen setzten im aktuellen Clubjahr einen Kinder-Schwerpunkt

Hilfe von den Lions kommt schnell, unbürokratisch und persönlich ins Haus. Das ist den Rohrbacher Löwen wichtig. Der neue Clubpräsident Manuel Krenn hat für das vor ihm liegende Clubjahr das Motto "Ein Herz für Kinder" ausgerufen: "Wir wollen Kinder und Jugendliche aus der Region, die an Herzerkrankungen leiden, ganz besonders unterstützen. Denn betroffene Familien stehen immer vor sehr schwierigen Herausforderungen." Er will auch noch mehr in die Öffentlichkeit gehen und über die Arbeit des Serviceclubs informieren: "Viele wissen gar nicht, dass wir Lions finanzielle Hilfe leisten, oder trauen sich nicht, sich bei uns zu melden. Da sind wir auf unser Netzwerk angewiesen." Man solle sich nicht scheuen, Fälle, in denen jemand Hilfe braucht, bei den Lions zu melden.

Hilfe in der Region

204.000 Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren in Hilfsprojekte gesteckt, der Großteil davon blieb in der Region. Aber nicht nur Geld alleine ist der Heilsbringer: "Wir haben zum Beispiel gerade eine Waschmaschine und ein Bett gekauft", erzählt der Oberkappler.

Doch woher kommt das Geld, das die Lions nach eingehender Prüfung verteilen: Die 26 Mitgliedern organisieren regelmäßig Veranstaltungen, die Geld in die Clubkasse bringen. Übrigens versickert kein Euro in der Organisation: "Der Erlös fließt garantiert eins zu eins in die direkte Unterstützung Betroffener, in Hilfsprojekte und in Jugendprojekte", versichert der geschäftsführende Präsident und ältestes Gründungsmitglied Harald Dobersberger. Die nächste Möglichkeit, das Rohrbacher Löwenrudel zu unterstützen, bietet sich am 7. September. Dann findet ab 16 Uhr in der Stiftsbrauerei Schlägl das Mühlviertler Bierfestival statt, bei dem 20 Biersorten verkostet werden können. Passend zum Bier gibt es an den verschiedenen Ständen Schokolade, Käse, Honig und vieles mehr. Vorverkaufskarten sind bei den Raiffeisenbank, der Sparkasse, in der Stiftsbrauerei, im Büro der Landesgartenschau und bei den Lions selbst erhältlich.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at