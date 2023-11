Rohrbacher Liftbauer wurden ausgezeichnet

Gleich zwei Produzenten wurden bei der Verleihung des Best Business Award für nachhaltige Unternehmensführung ausgezeichnet. Ascendor aus Neufelden landete in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen auf Platz zwei. Knapp dahinter reihte sich Ganser Liftsysteme aus St. Peter am Wimberg ein. Beide Preisträger zählen somit zu den besten Unternehmen aus der Europaregion Donau-Moldau. 27 Bewerber haben heuer die Finalrunde und damit die Audit-Phase erreicht. Der Best Business Association Award kürt Unternehmen für nachhaltiges Management im Bereich Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die Auszeichnung gebührt jenen Firmen, die neben wirtschaftlichem Erfolg auf Einzigartigkeit, Innovationskraft, Kommunikation und Zukunftsfähigkeit setzen.

