Rohrbacher Gymnasium ist mit 599 Prüfungen fleißigste ECDL-Schule

Nicht allein das A-B-C bringt den Menschen in die Höh’; Nicht allein in Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen; Nicht allein in Rechnungssachen Soll der Mensch sich Mühe machen; Sondern auch der Computer Lehren muss man mit Vergnügen hören. Der alte – leicht adaptierte – Spruch von Wilhelm Buschs Lehrer Lämpel könnte zur Präambel des Schulleitbildes des Rohrbacher Gymnasiums werden. Immerhin wurde die Schule abermals als eine der erfolgreichsten ECDL-Schulen Österreichs ausgezeichnet.

Seit 25 Jahren organisiert die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) den Europäischen Computerführerschein (ECDL – European Computer Driving Licence) in Österreich. Im Vorjahr haben sich exakt 23.480 Kandidaten dafür angemeldet. Damit liegt Österreich im internationalen Vergleich unter 100 Ländern auf Rang vier. Nur Italien, Frankreich und Singapur sind davor platziert.

Platz eins in Oberösterreich

Am Gymnasium Rohrbach wurden 599 ECDL-Prüfungen abgelegt. Das brachte der Schule Platz eins in Oberösterreich und Platz zwei in Österreich. "Wir freuen uns sehr, dass wir für die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer ECDL-Lehrer und -Lehrerinnen so prominent ausgezeichnet wurden", meinte ECDL-Koordinatorin Katharina Wagner, als sie und Direktor Nikolaus Stelzer bei einer Festveranstaltung im Kunstmuseum Lentos die Auszeichnung von OCG-Präsident Wilfried Seyruck und Damien O’Sullivan, Geschäftsführer der ICDL-Foundation, entgegennehmen konnte.

Schon seit Jahren ermöglicht das Gymnasium Rohrbach sehr vielen Schülerinnen und Schülern das Ablegen der ECDL-Prüfungen. "Dadurch ist die Zahl der Teilnehmenden bereits sehr hoch. Das und die internen Lehrer-Fortbildungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Online-Zusammenarbeit während der Phasen des Homeschoolings sehr gut funktioniert hat", ergänzte Wagner.