Rohrbacher Fußballer sind Schülerliga-Meister

Eine meisterliche Saison spielte heuer das Fußballteam des BG/BRG Rohrbach in der Sparkassen Schülerliga. Nach einem souveränen Titel auf Bezirksebene setzte sich die Mannschaft auch gegen die Vertreter der Bezirke Eferding und Vöcklabruck durch und stand schließlich in Pettenbach im Finale jener Schulen, die nicht über ein Leistungszentrum an einen Profiverein angebunden sind.

Dank der lautstarken Unterstützung durch die mitgereisten Fans aus der 1A und der 1D konnten die Mühlviertler gegen Finalgegner SMS Lambach einmal mehr eine Topleistung auf den Rasen bringen. So konnte eine Drangperiode der Sportmittelschüler gleich nach dem Anpfiff gut abgefedert werden, und den Gymnasiasten aus Rohrbach gelang es in der Folge, das Spiel rasch in ihre Richtung zu lenken. Eine 2:1-Pausenführung war das Resultat einer starken ersten Halbzeit.

Nach dem Wechsel bekamen die Zuschauer ein sehr ausgeglichenes und auf hohem Niveau geführtes Schülerligaspiel zu sehen. Erst in den letzten 15 Minuten konnte das BG/BRG Rohrbach das Spiel endgültig für sich entscheiden. Nach dem 5:2 in der Schlussminute kannte der Jubel der mitgereisten Fans und der Mannschaft keine Grenzen mehr: Nach 2019 ging der Fußball-Landesmeistertitel der Regelschulen in der Sparkassen Schülerliga abermals an das BG/BRG Rohrbach.