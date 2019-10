Rohrbacher fühlen sich in ihrem Bezirk recht sicher

94 Prozent der Teilnehmer gaben in der aktuellen Sicherheitsbefragung der BH Rohrbach an, sich sicher oder sehr sicher zu fühlen. Am meisten tagsüber in der unmittelbaren Wohnumgebung. Größere Unsicherheit verspüren die Rohrbacher wie schon in den vergangenen Jahren im Bereich von Bahnhöfen und bei Dunkelheit. Abgefragt wurden auch Maßnahmen, die das Sicherheitsgefühl steigern. Ein Drittel der Befragten nannte hier mehr Polizei auf den Straßen und bessere Beleuchtung.

Ein Fünftel sieht den Selbstschutz als wichtig an. Das Ergebnis der Sicherheitsbefragung fließt in die Planung von polizeilichen Maßnahmen ein. Bereits umgesetzte Maßnahmen werden auf ihre Wirksamkeit geprüft und Schlüsse für künftige Vorgangsweisen gezogen. Dank dieser Strategie liegt der Bezirk Rohrbach seit einigen Jahren im untersten Bereich bei der Anzahl der Straftaten. Bei der Aufklärungsquote hingegen ist der Bezirk Rohrbach meist im Spitzenfeld zu finden.

Dennoch ist Vorsicht geboten – vor allem vor Einbrüchen, einem der häufigsten Kriminaldelikte in Österreich. 40 Prozent der Einbrüche finden von November bis Jänner meist zwischen 17 und 21 Uhr statt. 30 Sekunden reichen, um eine ungesicherte Tür oder ein Fenster aufzuhebeln.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.