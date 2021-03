Rohrbacher Finanzamt verdoppelt Team

ROHRBACH. Am Rohrbacher Finanzamt wird kräftig Personal aufgestockt. Zwei Teams sollen für das Finanzservicecenter aufgebaut werden. Die Büroräume werden bereits adaptiert, die ersten sieben Posten waren schon ausgeschrieben. Geplant ist, dass in ganz Österreich 17 solche Teams stationiert werden, deren Hauptaufgabe die Kundenbetreuung am Telefon, im Chat oder auch über die Chatplattform "Fred" ist. Zwei Teams zu je 16 Personen bedeuten letztlich für den Standort Rohrbach fast eine Verdoppelung der Mitarbeiteranzahl, wobei natürlich auch derzeitige Bedienstete in die neue Abteilung wechseln können.

Start schon im Sommer

Zu Beginn durchlaufen die Bediensteten des Finanzservicecenters die übliche Ausbildung im Finanzamt. Das erste der beiden Teams soll seinen Betrieb schon im Sommer starten, die zweite Gruppe dann innerhalb des nächsten Jahres. Platz im Finanzamtsgebäude in Rohrbach ist genug, waren doch beim Bezug des Hauses vor gut 45 Jahren mehr als 70 Bedienstete hier beschäftigt.

Im Finanzamt Österreich versucht man diese freien Kapazitäten zu nutzen und auch Arbeit aus den Ballungszentren heraus zu verlagern, wo es sinnvoll ist. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze zielen sowohl auf junge Leute ab als auch auf Personen, die sich verändern wollen.