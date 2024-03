Rohrbacher Feuerwehren wählen einen neuen Bezirkskommandanten

Mit sehr persönlichen Worten verabschiedete sich Josef Bröderbauer als Bezirks-Feuerwehrkommandant von Rohrbach und als Viertelvertreter in der Landesfeuerwehrleitung bei seiner letzten Bezirkstagung als aktiver Funktionär von seiner Truppe. Morgen stellen sich Rohrbachs Abschnittskommandant Andreas Pachner und der bisherige Feuerwehr-Kommandant von Aigen Thomas Stockinger zur Wahl. Wahlberechtigt sind die 59 Kommandanten des Bezirkes sowie die vier Abschnittskommandanten.

In der jährlichen Rückschau wurde das Jahr 2023 beleuchtet. Dieses war geprägt von mehreren fordernden Einsätzen. Drei davon sind auf der Bezirkstagung näher betrachtet worden: so etwa der herausfordernde Brand im dicht verbauten Ortsgebiet von Ulrichsberg, der schwere Verkehrsunfall auf der Landshaager Straße, der mehrere Opfer forderte, sowie die Menschenrettung in den Nachtstunden aus der Donau.

Ehre, wem Ehre gebührt

Für seine mehr als elfjährige Tätigkeit als Bezirks-Feuerwehrkommandant des Bezirkes Rohrbach und für die Mitgestaltung des Feuerwehrwesens als Mitglied der Landes-Feuerwehrleitung in Oberösterreich als Viertelvertreter für das Mühlviertel in den letzten zehn Jahren erhielt Landes-Feuerwehrrat Sepp Bröderbauer von Feuerwehrpräsident Robert Mayer das Feuerwehr-Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich erster Stufe verliehen. Für die Zusammenarbeit über die Staatsgrenzen hinweg wurde Bröderbauer von den bayerischen Kameraden die Medaille für internationale Zusammenarbeit verliehen.

Insgesamt leistete die Feuerwehr im Bezirk Rohrbach im Vorjahr mehr als 460.000 Stunden für die Allgemeinheit, davon fast 37.000 Stunden bei Einsätzen. Müsste die öffentliche Hand diese Zeit bezahlen, so würde sich die Summe auf rund 15 Millionen Euro belaufen. Durchschnittlich meisterten Rohrbachs Wehren knapp sechs Einsätze pro Tag.

Stetig steigt auch der Anteil der weiblichen Mitglieder, der bereits bei elf Prozent von insgesamt 6732 Mitgliedern im Bezirk Rohrbach liegt.

