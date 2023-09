Rohrbacher Bezirkshauptmann angelobt

Das entsprechende Dekret überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer in einer Feier auf der Bezirkshauptmannschaft. Noch einmal nutzten Stelzer, Landesamtsdirektor Erich Watzl und Pühringer selbst die Möglichkeit, Wilbirg Mitterlehner zu danken. Als "Jahrhunderterscheinung" für den Bezirk Rohrbach bezeichnete sie etwa Stelzer in seiner Ansprache. Pühringer setzte in seiner Antrittsrede ganz auf das Miteinander im Bezirk, was sich auch durch den Besuch der vielen Entscheidungs- und Verantwortungsträger des Bezirkes ausdrückte.

Mehr zum Thema Mühlviertel Mühlviertel Bezirkshauptmann zum Amtsantritt: "Miteinander geht alles leichter" ROHRBACH. Valentin Pühringer ist Rohrbachs neuer Bezirkshauptmann. Er kennt die Behörde, der er nun vorsteht, seit 20 Jahren. Bezirkshauptmann zum Amtsantritt: "Miteinander geht alles leichter"

Mehr zum Thema Mühlviertel Mühlviertel Abschied einer starken Frau in der BH Rohrbach ROHRBACH-BERG. Nach 25 Jahren im Amt beendet Wilbirg Mitterlehner ihre Aufgabe als Bezirkshauptfrau Abschied einer starken Frau in der BH Rohrbach

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer