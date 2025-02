Rohrbacher Arbeitsmarkt entgegen dem Trend stabil

Das Arbeitsmarktservice will noch treffsicherer vermitteln. (vowe)

Im Vergleich der Arbeitslosenzahlen nimmt der Bezirk Rohrbach erneut eine Sonderstellung ein. Die geschätzte Arbeitslosenquote betrug per 31. Jänner 2025 im Bezirk Rohrbach 4,1 Prozent, sie ist damit um 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Jänner des Vorjahres. Ende Jänner betrug die Arbeitslosenquote in ganz Oberösterreich 6,8 Prozent und österreichweit 8,6 Prozent.

In absoluten Zahlen waren per Ende Jänner in Rohrbach 1041 Personen arbeitslos, davon 246 Frauen und 795 Männer. Das sind um 70 Personen weniger als noch im Vorjahr.

Sehr stabile Werte

Der Arbeitsmarkt im Bezirk Rohrbach erweist sich somit weiterhin als sehr stabil. Zudem ist die Arbeitslosenquote der Winter-Saisonarbeitslosigkeit geschuldet. Rund ein Drittel aller arbeitslos gemeldeten Personen verfügt über eine Einstellzusage und beginnt demnächst fix zu arbeiten.

Rohrbach ist der Bezirk mit dem größten Rückgang der Arbeitslosigkeit von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wogegen in fast allen anderen Bezirken die Arbeitslosigkeit gestiegen ist.

Um den Betrieben dennoch weitgehend genügend Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, ändert das AMS ab heuer die Suchlogik bei der Vermittlung und legt den Schwerpunkt auf "Vermittlung mit Kompetenzen".

Das heißt, es werden in den Jobausschreibungen detaillierte Kompetenzen und Tätigkeiten für eine bestimmte Stelle angeführt und diese auch bei den arbeitsuchenden Personen erhoben, um eine passgenaue Zuordnung zu erhalten – es wird nicht mehr nur nach bestimmten Berufsbezeichnungen gesucht.

