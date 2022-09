Rohrbach will Photovoltaik ausbauen, "Sonnenfeld" aber massiv kritisiert

"Wir wollen dort, wo es möglich ist, Sonnenstrom produzieren", sagt Rohrbach-Bergs Bürgermeister Andreas Lindorfer (VP). Zumindest in diesem Punkt ist man sich in der Stadtgemeinde weitgehend einig. Nur die Standorte für die Photovoltaik-Module sind nicht gänzlich unumstritten. Kritik gibt es am Projekt "Sonnenfeld" in Scheiblberg. Dort möchte die Energiewerkstatt (EWS) Munderfing, wie berichtet, im Bereich des Umspannwerks auf rund 15 Hektar Fläche eine Agri-PV-Anlage zur Erzeugung von Sonnenstrom errichten.

Projekt nicht unumstritten

Dass das Projekt nicht nur Freude hervorruft, zeigte schon die Abstimmung im Gemeinderat. Teile der SP, aber auch VP-Mandatare stimmten dagegen.

Kritik kommt nun auch von NEOS-Bezirkssprecher Martin Leibetseder, der sich auf ein "vernichtendes Urteil der Umweltanwaltschaft" stützt, wie er sagt. Tatsächlich schneidet das Projekt in der Stellungnahme der Umweltanwaltschaft nicht gut ab. "Das Augenmerk des Umweltschutzes liegt sowohl auf Teilbereichen der Umwelt (Boden, Wasser, Luft, Klima ...) als auch auf den Wechselwirkungen zwischen ihnen. Die geplante [...] widmungskonforme Nutzung führt zu nachhaltigen und massiv negativen Beeinträchtigungen und Eingriffen in die Umwelt und das Landschaftsbild", heißt es darin. Kritisiert wird vor allem, dass es sich beim Standort um einige der hochwertigsten Böden im Gemeindegebiet handelt. "Das Argument vom geringen Flächenverbrauch bei Agri-PV sehe ich durch das Gutachten widerlegt, da durch die Beschattung viele Nachteile für den Boden entstehen", sagt Leibetseder.

PV-Strategie geändert

Für den Standort in Scheiblberg spricht die Nähe zum Umspannwerk. Dadurch ist laut geänderter PV-Strategie des Landes auch eine Agri-PV-Anlage auf Böden höherer Qualität möglich. "Es ist klar, dass wir in der aktuellen Zeit erneuerbare Energie fördern müssen. Das auf Kosten der Landwirtschaft zu tun, erscheint mir aber als falscher Weg, gerade wenn es wie hier um die hochwertigsten Böden geht, die zur Umwidmung freigegeben werden", sagt Leibetseder: "Was es aber dringend braucht, sind verlässliche und einfache Förderzusagen und ausreichend Netzzugänge für all jene, die bereit sind, ihre Dächer und bereits verbaute Flächen zur Verfügung zu stellen, egal ob privat oder betrieblich. Da gibt es noch viel Potenzial zu heben, bevor man sich an unseren besten Böden vergreift".

Dass auf den Dächern öffentlicher Gebäude PV-Anlagen montiert werden sollen, steht auch für Bürgermeister Andreas Lindorfer außer Frage. "Wir werden schon im kommenden Jahr versuchen, entsprechende Anlagen zu realisieren", sagt er auf OÖN-Anfrage. Etwa auf den Dächern der Bezirkssporthalle, am Centro und Busterminal, aber auch am neuen Hallenbad und dem Schulcampus.

"Wir wollen möglichst viel Energie natürlich selbst nutzen und planen deswegen einen Energie-Verbund", sagt Lindorfer. Aber auch der Sonnenpark in Scheiblberg soll umgesetzt werden. "Wir sind ständig in Abstimmung mit dem Land und versuchen, Bedenken auszuräumen. Ich glaube, dass wir in Zukunft beides brauchen: sowohl die Dächer, als auch die Freiflächen".