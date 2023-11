Rohrbach will den Herbstmeistertitel

Zwei Runden vor Schluss liegt Rohrbach-Berg in der Landesliga Ost nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter Donau Linz. Die Kleinmünchner haben aber ein Spiel mehr ausgetragen und sind am letzten Spieltag dann spielfrei. Die Rohrbacher haben morgen um 16 Uhr den Tabellenvorletzten Admira Linz zu Gast und wollen die Serie an ungeschlagenen Spielen auf zehn erhöhen. "Admira ist in den meisten Spielen auf Augenhöhe und sie sind immer für eine Überraschung gut, wie der Sieg gegen Oedt zeigt, wir wollen aber unseren Lauf fortsetzen und freuen uns schon auf das Spiel", sagt Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel.

Mit der Hinrunde ist er hochzufrieden: "Aber es sind noch zwei wichtige Runden zu spielen, wir wollen das jetzt durchziehen." Mit zwei Siegen wäre der Herbstmeistertitel sicher. Am letzten Spieltag der Hinrunde geht es für den Tabellenzweiten noch nach Naarn. In der Bezirksliga Nord ist der Herbstmeistertitel schon an Eferding vergeben, dahinter gibt es aber einige Anwärter auf den zweiten Platz. Der Dritte Julbach trifft dabei morgen auf den Zweiten Freistadt. Am Sonntag kommt es zum Duell Oepping gegen Aufsteiger Haslach. Beide liegen noch in Schlagdistanz zu Platz zwei.

In der OÖ-Liga versucht die SPG Pregarten, nach dem 0:2 im Derby gegen Perg morgen zu Hause gegen Dietach auf die Siegerstraße zurückzukehren. Ebenfalls vor eigenem Publikum spielen St. Martin (gegen Edelweiss Linz) und Bad Leonfelden (gegen Mondsee). Perg ist in Bad Schallerbach zu Gast.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer